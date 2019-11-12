英疑压下俄干政报告 希拉蕊称可耻

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（法新社伦敦12日电） 美国前总统候选人希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）今天说，英国政府在12月大选前采拖延战术，一直未公布有关俄罗斯疑干涉英国政治的国会报告，实在「可耻」。

英国首相强生（Boris Johnson）政府先前否认压下这份报告，以免在12月提前选举前爆出丑闻。

希拉蕊到英国打书时告诉英国广播公司（BBC）第4 电台（Radio 4）：「这个国家每位选民都应当在选举前看到那份报告。」

希拉蕊表示，俄罗斯「已下定决心，试图塑造西方民主国家政治」，这点「毫无疑问」。

她说：「不是为了我们的利益，而是为了他们的利益。」民主党的希拉蕊在2016年美国大选败给共和党对手川普。美国情报首长曾说俄罗斯干预这场大选。

希拉蕊告诉BBC第5电台直播（BBC Radio 5 Live）：「我认为你们政府不公布有关俄罗斯干预情事的官方报告，实在令人费解，莫名其妙且可耻。」

英国国会先前得知情报暨安全委员会（Intelligence and Security Committee）一份报告已在10月17日送交强生批准，内容与调查俄国涉嫌在英国民主进程中秘密行动有关，据报包括调查莫斯科当局是否试图干预2016年英国脱欧公投和2017年大选。

© 2019 AFP