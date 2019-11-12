737 MAX飞机 波音预计2020年1月复飞

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（法新社纽约11日电） 波音公司（Boeing Co.）今天表示，预期全球停飞的737 MAX飞机能在明年1月恢复飞行，将复航时间点往后延一个月。

波音在声明中表示，仍希望可在下个月获得美国联邦航空总署（FAA）认证，让波音在年底前对航空公司客户恢复737 MAX的交付作业。

波音说：「同时，我们也在对更新的训练要求做最后验证，这道程序必须在MAX恢复商业服务前完成，我们现在预期737 MAX能在明年1月开始复航。」波音先前计划737 MAX机型能在今年12月复飞。

股市乐见波音737 MAX复航的新时间表，波音股价下午2时30分左右在纽约证券交易所劲扬4.7%。

2018年10月狮子航空（Lion Air）发生致命空难，今年3月衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）又发生坠机案后，波音737 MAX客机自3月中以来遭全球停飞。

停飞时间比原本预期的还久，因为波音必须升级系统，且监管机关与政治人士对737 MAX也有疑虑。

西南航空公司（Southwest Airlines Co.）与美国航空公司（American Airlines Inc.）8日将恢复737 MAX航班的时间表延至明年3月初。

航空公司也必须考量到培训机师与在飞机安装修正版软体的时间，之后才能恢复提供定期航班。

波音今天表示，他们在让MAX复航上有5个里程碑需要完成，现在已经达成第一个里程碑，也就是与FAA一同完成多日模拟器评估，以「确认整个软体系统可以执行预期功能」。

© 2019 AFP