传阿里巴巴获准香港上市 近10年来香港最大IPO

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（法新社香港13日电） 数家媒体今天报导，中国电子商务巨擘阿里巴巴取得在香港登记上市许可，可能成为香港近10年来最大的首次公开募股（IPO）。

香港数月来因争取民主的抗议浪潮不断，导致安全形象失色，拖累恒生指数，此时阿里巴巴获准挂牌上市，将给香港金融当局带来极大动力。

阿里巴巴集团旗下的香港南华早报报导，阿里巴巴期望从法人及散户投资人身上募资，自今天起展开一周的「路演」（roadshow），也就是为投资人举办的股票推介活动。报导还引述不具名消息来源表示，11月20日将确定阿里巴巴发行价，预计于25日挂牌。

但彭博提到，香港反送中运动可能影响到股票销售，因为群众主要游行地点包括以金融为重的中心商业区。

阿里巴巴已于美国纽约那斯达克交易所（Nasdaq）上市，原本预计于今年夏天在香港上市，但因争取民主运动不歇及美中贸易战影响而取消。

若阿里巴巴募股规模达150亿美元，将是香港继友邦保险集团（AIA）于2010年募股205亿美元之后规模最大的IPO，但低于阿里巴巴最初设定的200亿美元目标。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP