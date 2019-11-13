前慰安妇向日政府索赔 韩法院开始庭审

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（法新社首尔13日电） 南韩数名前慰安妇今天前往首尔中央地方法院，要求日本政府给予赔偿。而这起诉讼案可能令日韩两国关系更趋紧张。

前慰安妇和遗属等20名原告大约3年前提起诉讼，要求日本政府赔偿每人2亿韩元（约新台币520万元），南韩法院今天举行首次庭审。

东京政府则缺席今天的诉讼程序，主张国际法有规定国家不受他国司法管辖的「主权豁免」原则。

前慰安妇李容洙在法院开始审理前表示：「日本若问心无愧，就没理由不出席…日本应该参与诉讼程序。」

日本方面则坚称，所有赔偿问题都已透过1965年两国关系正常化的「日韩基本条约」和2015年的「韩日慰安妇问题协议」解决。

两国于2015年同意，日方以道歉和挹注10亿日圆给南韩的慰安妇救助基金，「永久」解决数十年来的慰安妇争议。

然而日本依据2015年协议道歉的对象似乎过于模糊，引发一些寻求日本明确道歉的前慰安妇不满，部分人士因此提出这起民事诉讼。

律师柳光玉（Ryu Kwang-ok，译音）告诉法新社：「1965年条约及2015年协议，并未剥夺每一位受害人个别索赔的权利。」

许多南韩民众至今仍对日本在1910年至1945年殖民朝鲜半岛愤恨不平。南韩法院最近也做出一系列判决，要求日本企业赔偿二战时期被日企强徵的南韩劳工。

© 2019 AFP