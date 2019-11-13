发现更多疑似监狱 中国关押维吾尔人恐逾百万

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（法新社阿灵顿12日电） 总部位在美国华府的东突厥斯坦民族觉醒运动今天表示，记录到近500个中国管理用以关押维吾尔人的再教育营及监狱，质疑中国扣留的维吾尔人数可能超过一般以为的100万人。

寻求新疆独立的东突厥斯坦民族觉醒运动（ETNAM）提供182个疑似维吾尔人「集中营」的地理座标，据信维吾尔人在这些营地被迫放弃自己的文化。

此外，东突厥斯坦民族觉醒运动研究Google地球（Google Earth）的影像后表示，还发现209处疑似监狱及74座疑似劳动营的地方，稍后会提供更多细节。

东突厥斯坦民族觉醒运动主管欧柏（Kyle Olbert）说，这些地点多数先前都未被发现，所以实际上被拘留的维吾尔人可能比一般以为的更多。

欧柏在一场于华府郊区举行的记者会中表示：「如果是这样的话，我们担心有更多设施是我们未能发现的。」

曾任职于美国情报单位、并为东突厥斯坦民族觉醒运动担任顾问的分析师寇尔（Anders Corr）说，这些刚被发现的地点中，约有40%是先前没有记述过的。

人权拥护者一般估计中国拘留超过100万名维吾尔人及其他主要为突厥穆斯林的少数族裔；但负责亚洲事务的美国国防部高阶官员薛瑞福（Randall Schriver）曾于今年5月估计，实际人数可能接近300万人，对于这个拥有1000万人口的地区而言，是相当惊人的数字。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP