喀布尔汽车炸弹攻击 至少7死

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（法新社喀布尔13日电） 阿富汗内政部发言人拉希米（Nasrat Rahimi）今天表示，位于首都喀布尔（Kabul）的内政部附近发生汽车炸弹爆炸案，至少造成7人死亡、7人受伤。

拉希米说，炸弹是在邻近内政部及喀布尔机场北边一带引爆，罹难者都是一般百姓。

来自内政部的消息来源表示，爆炸源自一辆汽车内的自杀炸弹，目标是行经干道的政府车队。

阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）昨天才宣布将释放阿富汗民兵组织「塔利班」（Taliban）的3名高层囚犯，以交换2016年被乱党绑架的西方国家人质。

将获释的3名塔利班囚犯包括2014年被捕的哈卡尼（Anas Haqqani），他的哥哥是塔利班的第二把交椅，也是恶名昭彰的塔利班分支「哈卡尼」的领袖。

这3名囚犯预计要换回一名美籍教授及一名澳洲籍教授，两人原本都在喀布尔的阿富汗美利坚大学（American University of Afghanistan）任教，还不清楚他们会在何时、何地获释，甘尼也未特别提及他们的命运。

甘尼昨天说，他希望换囚的决定有助于替阿富汗政府与塔利班之间展开非官方的直接对话铺路。塔利班长年拒绝与阿富汗政府谈判。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP