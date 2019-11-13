智利首都再爆示威冲突 披索贬至历史低点

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（法新社智利圣地牙哥12日电） 智利首都圣地牙哥今天再次爆发抗议冲突，延烧数周的大规模街头示威，已让这个南美国家陷入危机，披索汇率贬至历史低点。

智利有100个组织号召大罢工，约8万人走上圣地牙哥街头。要求总统皮涅拉（Sebastian Pinera）辞职的抗议群众与驻守总统府附近的安全部队爆发冲突。

示威人士要求皮涅拉大刀阔斧推动社会改革。皮涅拉已经宣布数项措施安抚抗议群众，包括承诺修改可追溯至皮诺契特（Augusto Pinochet）1973年到1990年独裁统治时期的宪法。

皮涅拉今天宣布召回退休警察协助遏阻动乱扩大，但没有跟爆发危机时期一样，再度宣布进入紧急状态以动用军队。

抗议人士狄加度（Karen Delgado）说：「我们对许多事件感到不满。」这名29岁的上班族又说：「总统提出的每个措施，都不足以平息大家的怒气，这根本是场笑话。」

示威人士聚集于义大利广场（Plaza Italia），这里是延烧近4周的前几次抗议活动中心。他们游行前往工人工会的座位区，之后往总统府移动。

狄加度说：「我们要求总统聆听人民心声，停止拿这些未经深思熟虑的措施搪塞我们。他没有在倾听人民的心声。」

蒙面的抗议群众纵火焚烧义大利广场地区的一家餐厅并洗劫饭店、并放火烧掉家具。

圣地牙哥其他地方也发生抢劫与警民冲突，具历史意义的拉斯塔里亚区（Lastarria）也有一座教堂遭到焚烧。

智利披索贬逾3%，来到784披索兑1美元的纪录低点。披索今天一度贬至800披索兑1美元，远低于2002年10 月10日创下的低点761，收盘汇价稍微回升。

© 2019 AFP