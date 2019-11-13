民主党总统提名战 出柜市长爱阿华州民调第一

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（法新社华盛顿12日电） 最新民调显示，角逐2020民主党总统提名的印第安纳州南本德市长布塔朱吉，在率先举行党内初选的爱阿华州声势第一，凸显他把握温和派竞争对手拜登人气下滑良机，趁势崛起。

法新社报导，这是37岁出柜并已婚的布塔朱吉（Pete Buttigieg）首度在州级总统选举民调取得领先地位，象徵他在民主党总统提名争霸战中属A咖角色，有望争取在明年11月大选中迎战共和党籍的现任总统川普（Donald Trump）。

根据蒙茅斯大学（Monmouth University）针对爱阿华州可能选民进行的民调，在爆棚的民主党参选人中，布塔朱吉以22%支持度位居第一，前副总统拜登（Joe Biden）19%位居第2。

两位进步派参选人麻州联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）、佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）分获18%、13%支持率。其他参选人支持度则都未超过5%。

这项电话民调访问451名可能参加明年2月党团会议的爱阿华州民众，误差在正负4.6个百分点之间。

全美民调中，拜登仍位居领先地位，布塔朱吉排名第4，落后于华伦与桑德斯。

但布塔朱吉在爱阿华州民调领先，证实他近来声势看涨的趋势。

自蒙茅斯大学上一次于8月的民调以来，布塔朱吉支持度上涨14个百分点，反观拜登下滑7个百分点。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP