湖人新透库兹马砍23分 关键2记三分球射下太阳

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（法新社凤凰城12日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人今天客场迎战凤凰城太阳，全场拿下23分的湖人新星库兹马（Kyle Kuzma）在第4节末段射进2记关键三分球，助球队以123比115扑灭太阳。

湖人在终场前3分23秒时仍以111比113落后太阳，但湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）随后射进三分球，带领球队以114比113超前比数。

接着，库兹马又连续飙进2颗三分球，让湖人拉大领先来到120比113，奠定本战胜基。库兹马今天以替补球员身分上场，贡献23分、4篮板。

此外，湖人「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）缴出全场最高24分、12篮板的双十数据。詹姆斯则夺下19分、7篮板，外加全场最多的11助攻。

库兹马赛后谈及他的2记关键三分球时指出：「我整个球季都持续在寻找自己的节奏。我感觉每场比赛中，我的节奏和时机都在进步。」

湖人拿下胜利后，目前例行赛战绩8胜2败暂居西区联盟龙头，在新任教头伏格尔（Frank Vogel）的领军下，继续复兴紫金王朝。

另一方面，太阳阵中两大后卫布克（Devin Booker）及卢比欧（Ricky Rubio）本场各有21分贡献，但今天吞败后，球队以6胜4败暂居西区联盟第7。

© 2019 AFP