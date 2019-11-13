灭澳洲野火传意外 直升机坠毁驾驶轻伤

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（法新社雪梨13日电） 澳洲官员表示，一架直升机今天在协助打击野火时坠毁，所幸驾驶员生还，身上仅有轻伤且伤势稳定。

昆士兰省（Queensland）消防和紧急救援服务处（Queensland Fire and Emergency Services）发言人说：「直升机今天在皮切（Pechey）火场进行空中灭火工作时坠毁。」

昆士兰省救护车局说，已派遣救援直升机前往现场，并处理驾驶员身上的轻伤，「一名男性身上伤势并不危及性命，我们已将他送至土乌巴医院（Toowoomba Hospital）」。

根据消防当局，土乌巴以北的皮切昨天窜出火苗，火势正在「恶化」。地面消防人员在空中直升机投掷水弹支援下，努力控制火势。

昆士兰省因严重野火处于高度警戒状态。天气预报说当地风势料将改向，当地多个难以抵达地点的火势恐进一步恶化。

昆士兰省境内有约70处野火，当局告诉皮切居民，目前情况太过危险，最安全的选项是先行撤离。

与昆士兰省为邻的新南威尔斯省（New South Wales）今天拜较为凉爽南风之赐，当地野火稍获缓解，让消防人员和居民都大松一口气。

不过新南威尔斯省周末气温预料将升高，也将吹起强风，火势恐将加剧。

© 2019 AFP