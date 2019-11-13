环保少女：川普否定气候极端言论 反助大众觉醒

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（法新社维吉尼亚州汉普顿12日电） 瑞典环保少女桑柏格（Greta Thunberg）今天表示，美国总统川普对气候变迁的否定主义是「如此极端」，这反而有助于激励社会运动以遏止地球长期暖化。

桑柏格在北美洲待了近3个月，在离开前夕，她接受法新社专访时，作上述表示。

她说：「川普是如此极端，也说了很多极端言论，所以我认为，在某方面社会大众将因此被唤醒。」16岁的桑柏格准备搭乘帆船，离开位于维吉尼亚州的东岸城市汉普顿（Hampton），她在船上接受访问。

桑柏格表示：「先前川普当选（美国总统），我想，如今大众终将觉醒，最后也必须觉醒。」

一对年轻澳洲夫妇志愿协助桑柏格返回欧洲。夫妻俩带着11岁小男婴在风帆双体船上过生活，在社群网站书写他们的历险奇遇，也回应了桑柏格想以友善环境的方式重返欧洲的诉求。

夫妇俩原本计划在美国过冬，现在要以他们的14公尺长风帆La Vagabonde号，带着桑柏格与她的父亲斯万特．桑柏格（Svante Thunberg）回欧洲。

桑柏格在美国与加拿大参加活动已近3个月，包括出席9月联合国气候峰会，这是她这趟访问行程的主轴。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP