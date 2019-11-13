窃取美石油公司商业机密 中国科学家认罪

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿12日电） 美国司法部表示，中国科学家谭鸿进（Hongjin Tan，译音）今天认罪，承认从他任职的美国石油公司窃取下一代电池技术。

35岁中国公民谭鸿进拥有美国永久居民身分，他2018年12月遭到逮捕，被控窃取商业机密。

美国司法部表示，谭鸿进在奥克拉荷马北区联邦地区法院认罪，承认窃取商业机密、未经授权传输商业机密，以及未经授权占有商业机密。

司法部说，谭鸿进遭控窃取的下一代电池技术，市值超过10亿美元（约新台币304亿元）。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长德梅斯（John Demers）在声明中表示：「谭鸿进认罪，持续说明了中国窃取美国智慧财产权的状况。」

联邦检察官萧尔斯（Trent Shores）说：「像谭鸿进这类的产业间谍，从事刺探活动并窃取美国商业机密与智慧财产。」他说：「中国的经济侵略对美国新兴高科技产业构成威胁。」

司法部表示，谭鸿进从2017年6月获聘到2018年12月被捕这段期间，都在同一家美国石油公司担任助理科学家。

司法部没有提到公司名称，但谭鸿进的领英（LinkedIn）页面提到，他是菲利普66公司（Phillips 66）破坏式技术团队的科学人员。他先前是加州理工学院的研究助理与客座科学家，并在该校取得博士学位。

司法部将于2020年2月12日判刑，但没有提到谭鸿进可能会被处以什么样的刑期。

© 2019 AFP