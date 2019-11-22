世卫：8成全球青少年运动不足 太黏3C萤幕

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（法新社日内瓦22日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，全球青少年中，每5人就有4人运动量不足而影响健康；世卫组织并警告女孩尤其需要更多运动。

法新社报导，世卫组织在他们破天荒的首份全球青少年身体活动报告里强调，各国有必要赶快拿出行动，让青少年远离（手机、电脑等）萤幕并且多运动。

报告的共同作者之一莱里（Leanne Riley）在发布前告诉媒体：「我们绝对需要再做更多，否则就会看到这些青少年健康不良的凄惨景象。」

这项报告刊登在医学杂志「刺胳针儿童与青少年健康」（Lancet Child & Adolescent Health），是根据2001年到2016年、在146个国家针对160万名11岁到17岁青少年所作的调查。

研究发现，有81%青少年都未达到世卫对青少年的运动建议量，即每天至少做1小时的体力活动，诸如走路、游玩、骑脚踏车或参与组队式的运动。

规律的体力活动好处众多，从改善心脏与呼吸系统功能，到认知能力更好，让学习更容易等；此外，若要根除全球的肥胖流行，运动也是很重要的方式。但报告也发现，尽管过去各国不乏雄心勃勃的目标要提升运动量，但2001到2016这15年间可说毫无改变。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

© 2019 AFP