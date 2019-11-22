习近平：中国愿与美达成贸易协议但不惧战

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（法新社北京22日电） 中国国家主席习近平今天表示，中国希望在公平、平等基础上与美国达成第一阶段贸易协议，但若有必要反击时，中国也不怕打。

这是习近平罕见在谈话时直接谈及贸易战；就在两天前，美国总统川普才抱怨北京目前都未做显着让步，这样的情况令他不愿礼尚往来。

习近平在北京人民大会堂与前美国国务卿季辛吉（Henry Kissinger）、前财长鲍尔森（Henry Paulson）、前澳洲总理陆克文（Kevin Rudd）等人会面。

习近平表示，贸易战「这事不是我们挑起的，我们不愿打也不想打贸易战，必要的时候不得不打反击战，但是我们始终还是在积极争取着不打」。

他对前来参加彭博新经济论坛（Bloomberg New Economy Forum）的外国访宾表示，中国希望在「相互尊重与平等的基础上」努力与美国达成第一阶段贸易协议，但他同时也重申立场，中国不愿打也不想打贸易战，但是也「不怕打」。

习近平还藉机提醒，贸易谈判可能影响到日后世界经济前景，中国会抱持积极正面的态度。

伦敦伊诺多经济公司（Enodo Economics）首席经济学家楚列瓦（Diana Choyleva）告诉法新社，习近平的谈话不代表北京要开始反击，「但某种程度反映出我原先的预期，即中国没打算让步。川普给人缺乏信任的谈判风格，已让习近平下定决心，绝不能轻易束手」。

© 2019 AFP