加拿大拿下关键双打胜澳洲 晋台维斯杯网赛4强

广告 继续浏览后续

（法新社马德里21日电） 加拿大今天在于西班牙马德里进行的新制台维斯杯（Davis Cup）中，靠在紧张且关键的双打取胜，最终击败澳洲，率先闯进4强。

「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）本周稍早帮澳洲拿下小组赛D组第一闯进8强，但或许因为伤势关系，未能在对加拿大的比赛上场，让澳洲无缘晋级4强。

世界排名150名的加拿大选手帕斯皮席（Vasek Pospisil）在第1点单打以7比6（9/7）、6比4击败澳洲的米尔曼（John Millman）；之后又和沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）搭档，在第3点双打以两个6比4击败澳洲的汤普森（Jordan Thompson）和皮尔斯（John Peers）。

第2点的单打，沙波瓦洛夫以6比3、3比6、5比7遭澳洲的德米瑙尔（Alex de Minaur）逆转。

法新社报导，帕斯皮席说：「我们一上球场，从一开始就用上最大的强度、能量、专注力，丹尼斯（沙波瓦洛夫名）和我表现非常好，我想我们配合得很好。」

加拿大第10次与澳洲交手首度胜出，晋级4强，接下来将面对塞尔维亚和俄罗斯之间的胜方；其中，塞尔维亚阵中有名将乔科维奇（Novak Djokovic）。

© 2019 AFP