南韩扭转决定 将续维持日韩军情协定

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（法新社东京22日电） 日韩军事情报机密保护协定（GSOMIA）原本明天零时起就要失效，南韩在最后关头改变立场，决定暂时继续维持军情协定。

南韩总统府青瓦台国家安保室第一次长金有根（Kim You-geun）证实，日韩军事情报机密保护协定不会在明天零时失效。他说：「日本政府已经表达他们的理解。」

美国一直要求日韩这两个盟邦继续维持军情协定。如今美国可说是松了一口气。

日韩军情协定在2016年签署，使得美国的两个盟邦共享军事机密，特别是北韩的核武与飞弹能力的情报。

军情协定原定明天零时失效，主因日韩历史争议引发贸易纷争，升高为两国近年来最严重的外交争端。

日本经济产业省今年7月宣布，要对出口至南韩的制造半导体与显示器所需精密科技原料加强管制后，南韩当局8月指出，他们将终止军事情报机密保护协定。

南韩和日本都是美国主要盟邦，也是民主国家和市场经济体，二者都面对跋扈的中国，还有反覆无常而拥有核武的北韩。

日本对朝鲜半岛殖民统治35年，包括战时慰安妇和强迫劳动等作法令韩国人深感怨恨，两国关系深受领土和历史争端影响。

美国曾多次要求日韩和解，强调两国的争执只会让北韩和中国得利。

© 2019 AFP