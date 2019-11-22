国际特赦谴责蓄意伤害示威者 智利总统称交检调查

广告 继续浏览后续

（法新社圣地牙哥21日电） 智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）今天说，警方在一个月来因应抗议活动期间，可能未遵守规程，检方将调查他们是否侵犯人权。

国际特赦组织（Amnesty International）稍早发布报告，谴责智利安全部队采取「蓄意」伤害抗议群众的「政策」。这波动乱在上个月爆发后，目前为止造成22人丧命。

皮涅拉在会议上向外媒说：「如果他们未遵守规程，我认为在某些案例中确实可能有违规情事，检察署将对此展开调查。」

愤怒的智利人民近来持续示威，抗议社会和经济不公，以及反对政治精英长久以来把持权力。

智利国家人权研究所（National Institute for Human Rights）先前报告称约有2000人受伤。此外，卫福机构也宣称，超过280人眼部遭散弹枪子弹射伤。

目前未传出任何警员在示威行动中丧生，但国家人权研究所指出，约有1600名警员受伤。

检察署报告说，自10月31日起约有1089件针对警方滥权、施暴的刑事调查，24件涉及刑求指控，9件与性侵或强暴指控有关。

© 2019 AFP