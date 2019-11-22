字母哥勇夺大三元 率领公鹿击退拓荒者

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（法新社密尔瓦基21日电） 美国职篮NBA上季年度最有价值球员（MVP）「字母哥」安特托昆博今天送出生涯最多15次助攻，并拿下本季第2次「大三元」，率领密尔瓦基公鹿以137比129击败波特兰拓荒者。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）缴出24分、19篮板、15助攻的大三元表现，队友布莱索（Eric Bledsoe）也贡献30分，帮助公鹿一路领先拿下近期的6 连胜。

今天的比赛中，公鹿前7次出手全部命中，其中包括3记三分球。

虽然拓荒者曾打出一波12比2反攻，但上半场打完，公鹿仍以72比58领先。

安特托昆博在第3节就达成他生涯第16次「大三元」，公鹿打完前3节以107比98进入末节。

拓荒者里拉德（Damian Lillard）因为背部痉挛缺阵，柯林斯（Zach Collins）、怀特塞德（Hassan Whiteside）今天同样没有出赛。

拓荒者后卫麦卡伦（CJ McCollum）攻下全场最高37分，另有10助攻、6篮板进帐。

今天拓荒者共有6人得分达两位数，除了麦卡伦外，板凳球员拉比西耶（Skal Labissiere）贡献22分，阔别NBA赛场超过一年、重新出发的安东尼（Carmelo Anthony），在到拓荒者的第2战攻下18分。

安东尼复出首战对上纽奥良鹈鹕，整场比赛14次出手只命中4球，拿下10分刚好达两位数，今天他则是15投6中，其中包括3颗三分球。（译者：李晋纬/核稿：陈彦钧）

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