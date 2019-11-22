川普夸称出面保港 签署或否决香港人权法案含糊其辞

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天说，在他劝说中国国家主席习近平延缓派军镇压香港反送中运动下，香港才不致遭到摧毁。面对国会将香港人权法案送交总统签署之际，他对签署或否决含糊其辞。

美国国会已通过「香港人权与民主法案」并送交总统签署，北京则扬言若这项法律颁布将展开报复，值此之际，川普发表这番言论。

川普接受福斯新闻频道（Fox News）访问时说：「如果不是因为我的关系，香港已在14分钟内被消灭了。」

「习近平在临近香港之处陈兵百万，没有动手只是因为我的要求。我告诉他，『请别这么做，否则会犯下严重错误，这会对贸易协议产生严重的负面影响』。」

当被问到是否将否决这项国会压倒性通过的法案时，川普含糊其辞。

川普表示：「我会说我们必须和香港站在一起，但我也同时和习主席站在一起。他是我的朋友，是一位很好的人。」

他还说：「我想要见到他们把问题解决。我们必须见到他们把问题解决。」

川普承认这个1997年回归中国的前英国殖民地的紧张局势，并将这个棘手问题与中国达成贸易协议绑在一起。

他指出，美中贸易谈判代表「可能非常接近」达成协议。（译者：徐睿承）

© 2019 AFP