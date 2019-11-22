法孕妇遭狗攻击陈尸林中 数十只狗接受DNA检验

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（法新社里尔21日电） 法国警方为调查一起孕妇在林中散步时被狗攻击致死的案件，对67只狗进行去氧核醣核酸（DNA）检验，试图找到「行凶」的狗。

29岁的皮勒斯基（Elisa Pilarski）于11月16日被发现死在巴黎东北方约90公里处的雷茨（Retz）森林里。法医验尸结果显示，皮勒斯基死于头部、上肢、下肢数处狗咬伤后的失血过多。

皮勒斯基之死震惊法国社会，引发许多对事件过程的揣测。

爱狗的皮勒斯基当时在森林中与自己养的美国斯塔福梗犬散步，同时在林中正进行一场有猎犬参与的猎鹿活动。

负责调查这起案件的检察官佛瑞德里克・郑（Frederic Trinh）今天表示，已对67只狗进行DNA检验，其中62只属于打猎俱乐部，5只属于皮勒斯基和她的伴侣。

法国最重要的打猎联盟表示，接受检验的猎犬中，没有一只身上带伤，证明这些狗是无辜的。

联盟公关主任加隆（Antoine Gallon）说，如果皮勒斯基遭攻击，她的狗应该会为护主而与其他狗打起来，就会在其他狗身上留下伤痕；而且皮勒斯基的推定死亡时间是在下午1时到1时30分之间，而猎鹿活动1时30分才开始，这也澄清了猎犬的嫌疑。

法国警方已就过失杀人的罪名展开「针对不特定嫌疑人」的调查。在法国，当无法很快锁定嫌疑人时，这是很常见的做法。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP