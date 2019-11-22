澳洲前情报头子示警 中国操弄企图影响政治

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（法新社雪梨22日电） 曾任澳洲情报头子的路易斯表示，中国试图以暗地的间谍活动及操弄影响力来「接管」澳洲政治体系。

路易斯（Duncan Lewis）曾任澳洲安全情报组织（ASIO）总监5年，于今年9月辞职。他接受「雪梨晨驱报」（Sydney Morning Herald）访问时说，中国可能锁定任何任职于政治机构的人，未来数年内都难以衡量潜在影响。

这篇访问今天公布，是他离开情报组织后首度受访。

他表示：「间谍和外国势力干预都是暗中潜伏的，可能数十年都看不出效果，但等到看出效果时就太晚了。」

他描述，可能人们有天早上醒来，就发现自己国家所做的决定不符合自己国家的利益，而这「不只在政治领域，在社群或经济领域也一样，外来势力从根本上接管，从境外发挥影响力」。

路易斯举出一些中国代理人钜额捐助澳洲政党的事例，这是中国在澳洲大规模操弄影响力的一部分，同时也锁定媒体和大学校园。

他表示：「对我来说，显然任何任职于政治机构的人都有可能成为目标，我不是要制造偏执，但确实需要有一定程度的合理认知。」

路易斯还说，澳洲大型华人社群在反对外国隐蔽影响力方面能给予的协助很重要，就像协助对抗恐怖主义的澳洲穆斯林。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP