澳洲荷兰合作缉毒 查获大量制毒原料

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（法新社雪梨22日电） 澳洲当局今天表示，国际警察破获一起大型毒品走私案，避免了数百万颗摇头丸流入澳洲。内政部长杜登指出，这起走私案的时机是针对即将放假的青少年。

当局表示，澳洲与荷兰的此次联合缉毒行动在荷兰及比利时查扣了摇头丸主要成分亚甲双氧甲基安非他命（MDMA），估计市价2亿美元，并起诉11人，包含一名澳洲女子。

主管澳洲警察和安全部门的杜登（Peter Dutton）表示：「在双方所有机构通力合作的历史上，这是最重大的行动之一。」

澳洲联邦警方表示，经过多月调查后，8月在荷兰鹿特丹（Rotterdam）港拦截到大约700公斤结晶状的MDMA。

荷兰警方随后在11月5日突检荷兰和比利时15个地点，破获两个藏匿的制毒实验室，同时查获额外库存的MDMA和50公吨化学原料。

荷兰国家刑事调查部门的助理专员克拉格（Andy Kraag）说：「我们认为这个犯罪网有能力制造几千公斤的MDMA，等同于数千万颗摇头丸，而一大部分可能会送往澳洲。」

克拉格在布里斯班（Brisbane）记者会上表示，查获的MDMA「能制成1000万颗以上的摇头丸」。（译者：黄靖贻/核稿：张佑之）

© 2019 AFP