特斯拉秀新款电动皮卡车　防撞玻璃竟当场砸裂

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶21日电） 美国电动车大厂特斯拉今天大张旗鼓发表新款电动皮卡车Cybertruck，却在展示会上大出糗。车窗防撞玻璃2度在试砸时严重裂开，让台上的特斯拉执行长马斯克慌乱度过发表会。

特斯拉（Tesla）共同创办人马斯克（Elon Musk）在加州发表会上，大胆让工作人员用大铁锤重击这辆全电动新车。他还播放一部影片，展示Cybertruck能抵挡90手枪发射的子弹，显示这辆皮卡车的安全程度。

然而，当马斯克想展示这辆车号称坚不可摧的车窗玻璃时，结果却显然和计画有落差。当1名助理用1颗钢球砸向Cybertruck玻璃，号称防弹的玻璃立刻破裂。

此时在特斯拉设计中心（Tesla Design Center）的展示舞台上可听到一声咒骂声，意外砸破玻璃的助理不安干笑。马斯克则说：「刚才可能有点太大力了。」

助理接着又再度尝试，用钢球砸向第2面车窗玻璃，结果还是一样糟糕，玻璃应声裂开。

这时显然不太自在的马斯克只说：「它没有穿透。」在连连出糗后，马斯克也被迫在新车2面车窗清楚可见破裂的背景下，撑完发表会全程。

马斯克介绍时说，工业造型的Cybertruck车身采用的钢合金，和他的太空探索科技公司（SpaceX）所研发火箭计划使用的材料相同。且这款车能在约3秒内由静止加速到时速100公里。

马斯克还公布，入门款Cybertruck起售价3万9900美元（约新台币122万元），续航力400公里。豪华版售价则订在6万9900美元（约新台币213万元），续航力达800公里。

特斯拉尚未宣布Cybertruck上市日期。但分析师表示，这款电动车最快可能要到2021年底前才有办法推出。

© 2019 AFP