美中贸易谈判乐观情绪重燃 亚股大多收红

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（法新社香港22日电） 外媒昨天报导，中国国务院副总理刘鹤提议主持新一轮中美会谈，以协助推动两国的小规模贸易协议进程。消息传来，乐观情绪重返全球证券交易所大厅，带动亚洲股市今天大多收高。

但美国联邦参众两院通过「香港人权与民主法案」激怒了北京当局，投资人担心美中贸易谈判随时会瓦解。

市场预期美中两大经济强权很快就能正式达成协议，这种预期心理带动全球股市长达数周涨势。但近期没有传出太多美中贸易谈判进展的细节或迹象，令许多人感到越来越不安。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）昨天报导，中国首席谈判代表、国务院副总理刘鹤邀请美方进行新一轮当面谈判，这个消息为投资人带来希望。

亚洲股市普遍延续早盘涨势收高。香港恒生指数终场上涨0.5%，收26595.08点。东京股市日经225指数上扬0.3%，收23112.88点。

新加坡股市大涨1.1%，雪梨股市上扬0.6%，首尔股市上涨0.3%，台北股市小涨0.1%。

但上海综合指数终场下跌0.6%，收2885.29点。威灵顿、孟买和雅加达股市也收黑。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP