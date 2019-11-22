美将中兴华为列国安威胁 禁用联邦补助基金

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（法新社华盛顿22日电） 美国监管当局今天一致将中兴通讯和华为技术列为国家安全威胁，并将这两家中国电信公司挡在补助购买设备和服务的85亿美元联邦基金门外。

美国联邦传播委员会（Federal Communications Commission）也提出建议，要其他服务供应商取消或替换向中兴和华为购买的设备服务。

联邦传播委员会以5票对0票表决通过，将中兴和华为列入禁止取得「通用服务基金」（Universal Service Fund）的新名单。

联邦传播委员会主席派伊（Ajit Pai）在声明中引用司法部长巴尔（Bill Barr）和联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Chris Wray）近期言论表示：「这两家公司与中共政府和军事机构关系密切。」

「两家公司服从中国法律，强制它们配合国家情治机构的任何要求，并对要求保密。两家公司已从事像是窃取智慧财产、贿赂和贪腐等行为。」

华为在一项声明中指出，「基于选择性资讯、讽刺和错误假设」，华盛顿已逐渐损害自身利益。

「这些无根据的行为，将对全美乡村和服务不完备地区带来深刻的负面效应。」（译者：徐睿承）

© 2019 AFP