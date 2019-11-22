NBA史上首位非白人球员三阪亘辞世 享寿95岁

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（法新社洛杉矶22日综合外电报导）美国犹他大学表示，首位征战美国职篮NBA前身BAA的非白人和亚裔球员三阪亘20日辞世，享寿95岁。日裔美籍的三阪亘出生于犹他州，几年前曾于林书豪在NBA陷入低潮时给予鼓励。

三阪亘出生于犹他州奥格登（Ogden），最初是韦柏州立大学（Weber State University）前身韦柏初级学院（Weber Junior College）的球员，后来进入犹他大学（University of Utah）校队。

1944年全美大学体育联盟（NCAA）冠军赛在纽约麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）体育馆举行，三阪亘助犹他大学击败达特茅斯学院（Dartmouth College）封王。

之后在1947年，三阪亘再随犹他大学参加全国邀请赛（The National Invitation Tournament, NIT），击败肯塔基大学（University of Kentucky）获得冠军。他稍后加入美国篮球协会（Basketall Association of America, BAA），成为职业球员。

美国篮球协会是美国职业篮球联盟（National Basketball Association, NBA）前身，NBA将BAA历来统计数据都纳入历史。

犹他大学体育主任哈兰（Mark Harlan）表示：「获悉三阪亘与世长辞，我们深感哀伤。他曾是犹他大学校队在1940年代赢得全国性赛事冠军的队员，但是三阪亘的贡献超越篮球比赛，而且在前无古人之处开辟道路。他是如此善良又周到的人，令许多人永志不忘。」

在效力犹他大学两个球季之间，三阪亘曾被美军徵召入伍两年，并晋升至上士。

他1947年获纽约尼克相中，1947至1948年球季打了3场球赛，共获得7分。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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