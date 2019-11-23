中国间谍渗透台湾影响选举 投诚澳洲求庇护

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（法新社雪梨22日电） 澳洲媒体报导，一名自陈在香港、台湾及澳洲涉及间谍行动的中国叛逃者，提供有关中国政治干预的资料给澳洲，并寻求政治庇护。据称他曾渗透台湾，企图干预选举。

澳洲第九频道新闻网（Nine Network）旗下媒体报导，叛逃者名为王立强（Wang William Liqiang，音译），已把在香港的中国资深军事情报官员身分资讯交给澳洲反间谍机构，还提供这些官员如何在香港、台湾、澳洲筹资及领导活动等细节。

王立强说，他自己也在这3个地点参与渗透和扰乱活动，5名因涉嫌贩售异议书籍而被抓到中国审问的香港书商里，他有参与绑架其中一人。

报导提到，王立强接受「世纪报」（The Age）、「雪梨晨驱报」（Sydney Morning Herald）及电视新闻节目「60分钟」（60 Minutes）访问时，揭露有关北京当局如何隐密控制上市企业以资助情报活动细节，包括监控异议者、建档，以及把媒体组织纳入麾下。

根据报导，王立强目前持观光签证，与妻儿住在雪梨，已申请政治庇护；他说自己若回中国会被处死。

王立强是于今年10月向澳洲安全情报组织（ASIO）坦承自己涉入并参与间谍活动，据称包括以伪造身分、持南韩护照渗透台湾，驱使在地特工试图干预2018年市长选举及2020年总统选举。

至于在香港，王立强说，他曾是藉着上市企业掩护下进行情报活动的一员，活动内容是渗透香港大学校园及媒体，打击支持民主的运动。

他说自己在这个秘密组织中的角色是渗透所有香港的大学，指挥抨击异议者的网攻行动；他还坦言负责招募中国学生渗入香港的大学及学生组织。

王立强表示：「我用爱国主义影响他们，引导他们爱国、爱党、爱领导人，并强烈反击那些香港的独立及民主运动分子。」

据报导，王立强曾与一名高阶情报特工会面，他认为此人以一家能源相关企业做幌子，在澳洲主导间谍活动。

相关报导并未提到王立强在澳洲间谍活动的细节；澳洲近年已对中国间谍及扩张影响力的行动抱有疑虑。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP