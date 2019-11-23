为版权跟泰勒丝争吵 小贾斯汀经纪人遭死亡威胁

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（法新社纽约22日综合外电报导）美国知名音乐经纪人布劳恩（Scooter Braun）今天表示，他与超级巨星泰勒丝（Taylor Swift）因为音乐版权而起的纠纷，让他的家人收到「死亡威胁」。

今年夏天因为泰勒丝前东家大机器唱片（Big Machine Label）被布劳恩买下，使她的前6张专辑版权落入对方手中，两人因此公开吵架。

精于使用社群媒体的泰勒丝上周在部落格平台Tumblr说，大机器老板正「施加专制控制」，称他们要阻止她在即将到来的颁奖盛会演出，Netflix制作关于她的纪录片也不能使用她早期专辑的歌曲。

泰勒丝在贴文中请求粉丝及同行艺人支持自己的事业，并且也在图文分享网站Instagram告诉自己1.22亿名追踪者，让布劳恩跟大机器唱片「了解你们对这件事的感受」。

尚未对此事公开发言过的布劳恩今早在Instagram张贴长文说，泰勒丝的呼吁带来「大量针对我家人的死亡威胁」。「我想这并非你的意图，但你要了解你的文字力量很大，这是十分重要的，有些人会以不同方式解读你的讯息。」

布劳恩是知名歌手小贾斯汀（Justin Bieber）与亚莉安娜（Ariana Grande）的经纪人，他表示：「尽管你的律师4天前告知你这些持续不断的威胁，你依旧保持沉默让我感到失望，但我仍希望我们能解决问题。」

泰勒丝尚未公开回应布劳恩的贴文。

大机器唱片本周稍早表示，允许泰勒丝24日在全美音乐奖（American Music Awards）表演她早期专辑中部分的热门单曲。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP