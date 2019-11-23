可能诞生新国家 巴纽小岛布干维尔独立公投开跑

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（法新社巴布亚纽几内亚布卡23日电） 太平洋小岛布干维尔（Bougainville）选民今天准备在引颈期盼的公投投下选票，决定是否要从巴布亚纽几内亚独立。

投票早上8时展开时，至少1000人聚集主要城市布卡（Buka）投票站，现场热情洋溢的音乐及歌声凸显居民对可能成为世界最新国家的兴奋之情。

约20.7万已登记的合格选民，将在未来两周投下选票，选择要完全独立，或留在巴纽但要有更多的自治。巴布亚纽几内亚是个由诸多岛屿构成的国家，位于澳洲东北方，有800万人口。

这次公投是2001年签订结束10年残暴战争的和平协议核心之一。布干维尔叛军、巴纽安全部队及外国佣兵之间的战争，造成高达2万人丧命，还有数千人流离失所。

可靠民调极少，所以可能出现支持留在巴纽维持自治的结果，但全面独立支持者料将轻易取胜。投票结果将在12月15日左右出炉。

若选民选择独立，这项决定还得经由巴纽国会批准。当局担心布干维尔可能创下先例，引发这个种族多元国家其他独立运动的连锁效应。但驳回公投结果也可能重燃过往的仇恨，并阻挡和平进程。

布干维尔独立也可能立即让这个资源丰富的群岛，成为美中澳争夺南太平洋影响力新的前线。

© 2019 AFP