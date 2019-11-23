向北京泄密 前美国中情局探员被判19年徒刑

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（法新社华盛顿22日电） 前美国中央情报局（CIA）探员李振成涉嫌把美国在中国的情报网资讯提供给北京当局，今天他被判处19年徒刑。李振亚向北京泄密，恐已破坏美国在中国的情报搜集行动。

李振成已归化为美国公民，他在1994年至2007年间任职中央情报局，并于2018年1月因非法持有美国国防机密被捕，检方指控李振成将国防机密交给北京当局。

起诉书指出，李振成于2010年居住香港期间开始收受中国特工的金钱，中国情报人员要求他提供CIA的机密。

今年5月，55岁的李振成对于密谋提供国防情报协助外国政府的罪名认罪，但坚称美国政府无法证明他提供北京当局任何情报，或证明他收受中方84万美元（约新台币2570万元）资金。

联邦调查局（FBI）华盛顿办事处助理主任史雷特（Timothy Slater）说：「李振成因为贪念背叛自己的国家，置前同事于险境。」

「从今天的重判可以看出他背叛国家及犯下罪行的严重性。」

本案背后的始末引发外界诸多揣测，因为美国政府在首次对李振成展开调查的6年后，才动手逮捕他。

但媒体报导将本案和CIA在中国的情报网于2010年到2012年期间被严重破坏连结在一起。

「纽约时报」（The New York Times）2017年披露，中国当局杀害了「至少10多位」CIA在中国的线人，另外至少还有6人遭拘禁。

© 2019 AFP