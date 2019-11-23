哥伦比亚反政府示威再起 波哥大3区实施宵禁

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（法新社波哥大22日电） 哥伦比亚出现反总统杜克（Ivan Duque）右翼政府大型示威，首都波哥大市长潘那罗萨（Enrique Penalosa）下令3区今晚实施宵禁，以因应零星洗劫事件与冲突。

潘那罗萨在记者会上表示：「从晚间8时（台湾时间23日上午9时）开始，我们要在波萨（Bosa）、甘乃迪（Kennedy）及波利瓦城（Ciudad Bolivar）3区实施宵禁。」

不过潘那罗萨后来说，从晚间9时起全市进入宵禁，到明天上午6时结束。

外传杜克否认要经济改革，加上示威者不满政府未采取行动遏阻贪污及人权运动人士遭遇谋杀情事，昨天有超过25万人上街游行，表达对杜克政府逐渐飙升的不满。

路透社报导，这场大游行传出有3人丧生，群众今天展开新一波抗议，波哥大多个地区爆发零星洗劫事件与冲突。

在昨晚自发性的传统示威「敲锅打铁游行」（cacerolazo）后，前左翼总统候选人裴卓（Gustavo Petro）等人号召再度示威，数千人今天下午齐聚波哥大波利瓦广场（Bolivar Plaza）。

与55岁父亲同行的25岁艺术学生马蒂内兹（Katheryn Martinez）在广场以叉子击锅参与示威，并说「我们在此持续向杜克政府抗议」，因为这是个「杀害孩童又无效率的政府，而且还不承认」。她指的是最近轰炸叛军造成8名青少年丧命，导致国防部长请辞一事。

警方今天以催泪瓦斯驱散群众，促使抗议民众在狭窄、陡峭的街上奔逃，群众当中不乏家庭及长者。部分示威者在附近街口重新集结，并持续高声抗议。

拉丁美洲国家近来抗争频传，在智利有出现反撙节游行；玻利维亚民众则上街指控选举遭操控，进而迫使总统莫拉莱斯（Evo Morales）下台；紧张情绪也出现在厄瓜多及深陷危机的尼加拉瓜。

哥伦比亚国防部长楚希尤（Carlos Holmes Trujillo）今天稍早表示，正在调查考卡山谷省（Valle del Cauca）3死案件。他说有关当局证实布维那文土（Buenaventura）有2人死亡，坎德拉里亚（Candelaria）也有1人丧命，并表示有群人试图洗劫Viva Buenaventura购物中心。

楚希尤说：「因捣乱分子与维安部队发生冲突，以及检察总长办公室调查事件中，有2人丧命。」他还说，虽然大部分游行参与者都很和平，昨天仍有98人被捕，且有122位民众及151名维安部队队员受伤。

楚希尤表示，在防暴警察脚踢示威者脸部等社群媒体流传影像显示警方粗暴对待示威者后，有关当局也对维安部队成员出现的不当行为展开11起初步调查。（译者：侯文婷/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP