支持者封路 玻利维亚前总统被控煽动叛乱罪

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（法新社拉巴斯22日电） 玻利维亚前总统莫拉莱斯被控呼吁支持者继续封锁道路，切断对行政首都拉巴斯的燃料供应。玻国看守政府今天提告，指控莫拉莱斯犯下「煽动叛乱和恐怖主义罪」。

内政部长穆利优（Arturo Murillo）已将本案送交联邦检方。由于道路遭封锁长达数周，中央政府所在地拉巴斯（La Paz）面临粮食和燃料短缺问题。

穆利优告诉媒体：「我们寻求煽动叛乱和恐怖主义的最高刑期。」

穆利优也以同样罪名控告前总统莫拉莱斯（Evo Morales）政府时期的总统府部长昆塔纳（Juan Ramon Quintana）。昆塔纳目前下落不明。

莫拉莱斯一旦被起诉定罪，将面临最高30年的徒刑。莫拉莱斯11月10日辞职下台后就逃亡墨西哥。

玻利维亚10月20日大选爆发舞弊争议，引发反政府示威。国会目前正在讨论是否举行新选举，以平息近几周来的社会动荡。

寻求第4任期的莫拉莱斯宣称胜选，却遭反对党质疑选举舞弊。

总部设于美国华府的美洲国家组织（OAS）日前指出，玻利维亚大选结果有违规舞弊。

玻利维亚自上月大选以来，至少有32人丧生，其中17人在反政府示威封锁道路的抗议活动中，和安全部队爆发冲突而丧生。

© 2019 AFP