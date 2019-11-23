电子菸问题难解 川普在白宫辩论中没表达立场

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（法新社华盛顿22日电） 白宫今天针对电子菸问题进行辩论，总统川普亲自参与。电子菸因吸引年轻人，且疑与多起死亡案例有关而成众矢之的，川普曾说考虑禁止调味电子菸，但在辩论中未明确表达立场。

川普今年9月宣布考虑禁止调味电子菸产品，但面对菸草及电子菸业界的强力游说，至少目前是暂时采取放缓态度。

川普11月11日呼吁业界代表及医学专业人士共同讨论，试着替「电子菸问题」找到一个彼此都能接受的解决方案，毕竟疑似与电子菸有关的死亡案例频传后，这种产品越来越受密切注意。

电子菸产业经常被指责以未成年人为目标客群，把水果、糖果、甜点等口味注入菸液，藉此诱惑新一代年轻人加入菸枪之列。

拥护电子菸的人警告说，电子菸禁令会导致工作机会减少，且削弱电子菸帮助一般抽菸者戒菸的功能。

川普在白宫辩论会中并未采取明确立场，只是在一个多小时的讨论中连番抛出问题，并在意见交流激昂之际介入。

他提出的问题包括「你有什么解决办法？」、「你会怎么做？」、「那你觉得各种口味本质上是危险的？」、「你会觉得抽一般香菸问题比较不大吗？」、「电子菸有助于戒掉一般香菸吗？」等等。

他还想知道，若电子菸没有调味，医卫保健人士日渐担忧的年轻人吸食问题是否就能减少。

许多反菸组织及美国癌症学会（American Cancer Society）催促川普坚守自己最初提议的禁止所有调味电子菸措施。川普在这方面采取谨慎态度，虽然他也确实说过，把全国电子菸最低使用年龄标准订在21岁很合理。（译者：曾依璇/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP