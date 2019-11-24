家暴杀害女性层出不穷 法国数万人上街抗议

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎23日电） 数万名法国人今天在首都巴黎示威游行，呼吁终结性别暴力和杀害女性暴行，法国境内今年以来至少116名女子遭现任或前任伴侣杀害。

巴黎市中心今天呈现充斥紫色标语和旗帜的一片紫海，紫色是这项运动采用的代表性颜色，许多抗议民众高举的标语牌，上面有因性别暴力丧命亲友的照片。

部分标语牌写着「打破沈默，不是女子」、「施暴者、跟踪骚扰者，你们玩完了，女性正走上街头」等等。

包括法新社等新闻媒体委托顾问业者Occurrence的估计指出，巴黎今天约4万9000人上街抗议。女性联合组织「我们所有人」（#NousToutes）则表示，巴黎有10万人共襄盛举，并赞扬这是「法国史上反对性别暴力的最大规模示威抗议」。

巴黎示威抗议是法国各地总共30起抗议活动之一，这是将近70个组织、政党、工会和协会号召发起的。巴黎抗议活动主办人士之一戴哈斯（Caroline De Haas）表示，「这将会是一次历史性抗议游行」，并称「觉醒正迈向飞快程度」。

根据法新社调查，法国境内今年以来总共有116名女子遭丈夫、伴侣或前伴侣杀害。「遭伴侣或前伴侣杀害女性」团体的统计则是137人。

根据官方数据，法国去年约121名女子遭杀害。

法国境内平均每3天就有1名女子遭伴侣或前伴侣杀害，婚姻暴力则每年影响22万名法国女人。

© 2019 AFP