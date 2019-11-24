德极右派集会谴责媒体 反制示威抗议声势浩大

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（法新社汉诺威23日电） 约7000人今天在德国北部大城汉诺威（Hanover）上街游行，反制约120名极右派国家主义分子的抗议集会，他们要求谴责媒体对新纳粹团体的采访报导。

在汉诺威走上街头的反制示威抗议者，高举各种旗帜和标语牌，其中许多是在捍卫媒体自由及多元化。

警方估计双方阵营总共约7000人参与。但警方指出，约仅120名极右派德国国家民主党（National Democratic Party, NPD）成员参加抗议集会。

本周稍早前，警方试图禁止NPD集会抗议，坚称会构成公安危险，但法院于22日裁决，NPD可按计画举行。

NPD举行抗议集会是要谴责媒体对德国境内极右派的调查报导。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）发推文表示：「我们能在汉诺威见到全德国的真相：煽动仇恨新闻工作者的新纳粹分子与恐惧贩子仅占少数。」

1964年创立的NPD，约有6000名党员。德国联邦宪法法院于2017年1月，驳回德国当局试图查禁NPD的动作。这也是联邦宪法法院于此15年内，第2度阻止德国当局查禁NPD。

© 2019 AFP