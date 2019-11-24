美副总统彭斯突访伊拉克 避开巴格达

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（法新社巴格达23日电） 美国副总统彭斯（Mike Pence）今天突然造访伊拉克，会晤库德族领袖，但基于安全顾虑并未前往首都巴格达，当地的致命反政府示威抗议，凸显华府的影响力式微。

这是彭斯首度以美国副总统身分，探视伊拉克西部安巴省（Anbar）阿萨德（Ain al-Asad）基地美军部队，并走访库德自治区首府阿比尔（Arbil），与会晤当地官员。

同行的美国官员告诉记者，彭斯「基于安全顾虑，无法前往巴格达」。

巴格达以及伊拉克南部各地爆发的反政府示威抗议已历时数周。伊拉克官员告诉法新社，彭斯已与伊拉克总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）通电话。

其中一位消息人士表示，「他们已通电话了，伊拉克总理不会前往安巴省」会晤彭斯。

伊拉克总统沙雷（Barham Saleh）办公室告诉法新社，它未知悉彭斯前来伊拉克一事，且无安排会晤计画。驻巴格达美国大使馆则表示，大使馆无任何细节可奉告。

同行的美国官员表示，彭斯「鼓励伊拉克政府疏远伊朗」，伊朗在巴格达拥有巨大影响力，但伊拉克示威抗议者指控称伊朗的影响力过头。

彭斯随后从阿萨德基地转往库德自治区首府阿比尔，会晤库德自治区总统内奇尔万．巴萨尼（Nechirvan Barzani）及总理马斯罗尔．巴萨尼（Masrour Barzani）。

彭斯接着发推文表示，他代表美国总统川普访问伊拉克，另一美国官员表示，此行目的是在「表明我们的感激以及决心继续与库德族盟友站在一起」。

美国上个月宣布自叙利亚东北部撤出美军，此举为土耳其对库德族民兵发动攻击铺路，让与美军并肩对抗激进组织伊斯兰国（IS）的叙利亚境内库德族感觉遭到背叛。

彭斯在推文中附上自己与妻子向美军发表演说以及手捧烤火鸡的照片，美国人于下周（28日）庆祝感恩节时吃火鸡大餐是传统习俗。

© 2019 AFP