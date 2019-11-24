NB拟缩短赛季 改季后赛种子排序方式

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（法新社洛杉矶23日电） 美国职业篮球联盟（NBA）正在研究彻底改造的可行性，内容包括缩短球季、引进新的季后赛种子排序方式、安排独立的单淘汰杯赛等。

ESPN网站称，联盟正和NBA球员工会（NBPA）商谈一系列可能于2021-2022球季引进的一系列建议。

其中最重要的改变之一，就是季后赛最后4强将重排种子序，排序方式将打破分区限制，而是由例行赛战绩作为排名依据。

这创造出一个由两支同为东区或同为西区的球队，在总冠军赛对决的机会。

ESPN的报导表示，NBA也正研究在球季中，由30支球队竞争的一项新杯赛的可行性。这个想法，NBA总裁席佛（Adam Silver）过去已经提出过。

在这个杯赛提案中，NBA东区的大西洋组、中央组、东南组，西区的西北组、太平洋组、西南组6个分组冠军，将进入淘汰赛阶段，另有两个战绩次佳的队伍同样能够晋级。

ESPN补充，然后共8队进行单淘汰的对战。

ESPN也在报导中指出，NBA改造计画也将看到例行赛由现行的82场减为78场。

ESPN报导指称，唯有NBPA点头同意，NBA才会着手进行上述各项改革。如果达成协议，提案将在2020年4月NBA理事会的会议上进行表决。

© 2019 AFP