中国爆发鼠疫 防疫官员喷洒毒药扑灭鼠蚤

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（法新社北京26日电） 中国北部传出爆发鼠疫后，当地官员为了扑灭老鼠与跳蚤，已在方圆近200英亩土地喷洒毒药。

内蒙中部乌兰察布市政府表示，他们上周展开喷药，同时另个地方当局则发布数张官员穿着白色工作服与面罩的照片，并说为执行「灭绝老鼠与跳蚤任务」，已调派飞机喷洒毒药。

鼠疫杆菌（Yersinia pestis）可由感染病菌的老鼠经跳蚤传给人类，而通报鼠疫病例已促使整个地区展开扑灭有害生物行动。

本月稍早前，两个来自相同地区的患者经诊断感染传染力强的肺鼠疫，并送往北京接受治疗。

世界卫生组织（WHO）指出，已证实肺鼠疫会于24至72小时致死，这种疾病是「最致命类型」，腺鼠疫的危险性较低。

内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗表示：「我们将尽全力防范与控制、阻绝及消灭，并针对疫情的爆发与扩散，采取严密预防措施。」

与此同时，北京与内蒙古卫生健康委员会指出，已针对曾与3名鼠疫患者「密切接触」人员实施隔离与医学观察。

北京市卫生健康委员会上周表示，两名在北京的病患目前「病危」，不过第3个在乌兰察布市接受治疗的患者则病况「稳定」。

© 2019 AFP