以色列法律未规范 总理贪腐被诉暂不必请辞

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（法新社耶路撒冷25日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因贪腐相关罪名被起诉，但因法律并未规范，因此他仍能保有职务，暂时不必请辞。

以色列检察总长曼德布里特（Avichai Mandelblit）在声明中说：「总理没有辞职的法律义务。」

以色列法律规定，各部的部长在被起诉后不能继续任职，但法律没有对总理提出相同要求，除非总理被定罪且用尽所有上诉途径。

但四面楚歌的尼坦雅胡自从21日遭曼德布里特以收贿、诈欺及背信罪名起诉后，就面临若干政治人物要他请辞的呼声。

以色列局势混乱，尼坦雅胡遭起诉之外，他和中间派竞争对手甘茨（Benny Gantz）都无法成功组阁，让以色列朝继4、9月以来今年第3度举行大选更迈进一步。

甘茨的「蓝白联盟」（Blue and White）在9月大选所赢得的席次，比尼坦雅胡右翼党派联合党（Likud）多1席。

议会现如今要在不到3周的时间，找出一个120名议员间逾半数愿意支持的人选，否则就必须举行让各界反感的第3次大选。

尼坦雅胡依旧是以色列过渡时期的总理。

© 2019 AFP