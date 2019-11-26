冤狱36年 巴尔的摩非裔哈林3人组终于获释

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（法新社华盛顿25日电） 美国3名来自巴尔的摩（Baltimore）的非裔男子于坐牢36年后，今天无罪获释。对于这场冤狱，其中一名受害者说：「有人必须为此付出代价。不能让这件事就这么算了。」

1983年，马里兰州西巴尔的摩哈林公园中学（Harlem Park Junior High School）一名14岁学生在校内遭射杀，他的乔治城大学（Georgetown University）外套也被偷。由于这是巴尔的摩公立学校首次发生校园致命枪击案，当时引发轩然大波和媒体广泛报导。

根据州检察官办公室发布的声明，当年调查人员锁定彻斯纳特（Alfred Chestnut）、史都华（Andrew Stewart）和华金斯（Ransom Watkins）这3名16岁非裔男孩，并指导、胁迫其他青少年证人提供对3人不利证词，证明3人犯案。3人后来被判处无期徒刑。

协助「哈林3人组」（Harlem Park Three）获释的「中大西洋无辜计画」（Mid-Atlantic Innocence Project, MAIP）指出，当年有4名证人在审理期间指认彻斯纳特等3人涉案，但后来撤销相关说法。尽管彻斯纳特后来遭目击身穿乔治城大学外套，他的母亲已出示收据，证明曾购买同款外套。

州检察官莫斯比（Marilyn Mosby）于「哈林3人组」获州巡回法院法官正式宣告无罪并自监狱释放后表示：「由于检警失职，这3名男子于孩童时期就被判有罪。」

莫斯比又说：「他们该获得的远远不只是道歉，我们亏欠他们真正的赔偿，我打算为此全力以赴。」

在获释后记者会上，华金斯表示：「这种事绝对不该发生。」

他强调，必须有人为冤狱案负责，「这场奋斗还没结束」。

MAIP执行长阿姆布鲁斯特（Shawn Armbruster）指出：「所有和本案有关的人，包括学校主管、警方、检方、陪审团成员、媒体和社区，都遽下判断并容许自身的管窥之见，蒙蔽了证据呈现的明显问题。」

自1983年被定罪判刑以来，含冤的「哈林3人组」坐了36年牢，当年的16岁少年也成了50多岁中年人。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

© 2019 AFP