墨西哥遭绑架两人 证实皆已获释

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（法新社巴黎25日电） 一名法国人和一名墨西哥籍演员在墨西哥遭绑架，今天多方证实，两人已经获释。

根据墨西哥媒体报导，法籍男子是在托鲁卡（Toluca）的火山国家公园旅行时遭到绑架。

法国外交部没有提供其他有关被绑架的法籍男子细节，只表示在与当地有关当局合作下，找到了那名男子。

法新社报导，有目击证人指出，被绑架的两人是法国人米歇尔（Frederic Michel）和墨西哥人桑迪（Alejandro Sandi），他们当时驾驶越野车，遇到埋伏并被绑架。

法国外交部今天表示，与这名法籍男子一起旅行，同样遭到绑架的墨西哥籍男子也获释。一名墨西哥政府官员告诉法新社说：「法国籍和墨西哥籍的男子都已获释。」

警方和国家卫队当时在白雪皑皑的火山周遭区域展开搜索。托鲁卡火山国家公园是深受健行者和露营者喜爱的地方。

根据监督组织「终结绑架」（Alto al Secuestro）的资料，墨西哥今年的绑架案激增，从1月到10月共发生1700起绑架案，平均1天超过5起，较去年同期增加38%。

外国人经常成为绑架目标，但相关细节寥寥无几，有关当局也很少透露被害者获释的谈判相关资讯。

© 2019 AFP