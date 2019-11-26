捷克情报局点名俄中间谍活动构成威胁

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（法新社布拉格26日电） 捷克安全情报局（BIS）在今天公布的2018年度报告中指出，俄罗斯和中国间谍去年多次以捷克为行动目标。报告对网路攻击和讯息战着墨尤深。

就在报告发布前一个月，捷克安全情报局和警方才刚宣布粉碎俄罗斯透过布拉格大使馆活动的谍报网，曾对捷克和其他国家发动网路攻击。安全情报局指出，捷克外交部的非机密网路曾遭骇客攻击，幕后主使者可能就是俄罗斯。

此外，和莫斯科当局有关联的APT28网路间谍组织曾透过恶意软体侵入捷克官兵的私人电邮帐号。包括美国联邦调查局（FBI）等数国情报机构已指出APT28和俄罗斯总参谋部情报总局（GRU）的关联。

除了俄罗斯，中国网路间谍组织也可能曾藉由恶意软体对捷克外交部的非机密网路发动攻击。

安全情报局认为，在捷克境内，俄罗斯和中国情报单位的活动最积极和具侵略性。2018年，这两国的情报活动涉及捷克的政治、外交、谍报、经济和资讯领域。

报告指出，俄罗斯企图操弄捷克的决策过程和参与决策的个人，俄国所有情报机构都派员在捷克活动；中国则在捷克公民间吸收有潜力的间谍，值得注意的是，中国在捷克的情报部署日增。

今年9月，业务包括打击网路犯罪的捷克国家网路和资讯安全局（NUKIB）指出，俄罗斯和中国是捷克网路安全的最大威胁。NUKIB早在2017年度报告中示警，俄中两国的外交人员已升高在捷克境内的谍报活动。

不过，这类资讯令既亲中又亲俄的捷克总统齐曼（Milos Zeman）不满。对穆斯林有敌意的齐曼甚至呼吁情报单位将焦点转移至打击伊斯兰恐怖主义威胁上。

但根据安全情报局2018年度报告，目前捷克境内不存在来自伊斯兰极端份子的实质直接威胁。

© 2019 AFP