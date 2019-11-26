澳洲祖母级妇人被骗携毒大马判死刑 上诉改判无罪

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（法新社马来西亚布特拉加亚26日电） 澳洲一名祖母级妇人网恋被诈，又在被骗携毒过境马来西亚时遭查获，她今天上诉成功，从死刑改判无罪释放。

艾克斯波斯托（Maria Elvira Pinto Exposto）2014年12月在吉隆坡机场转机时，警方在她携带的背包夹层中查获1.1公斤冰毒。

马来西亚高等法院法官2017年判决，艾克斯波斯托本人是在不知情的情况下运毒，判她无罪，然而上诉法院推翻高院判决，改判死刑。

在穆斯林占人口多数的马来西亚，持有50公克以上冰毒即被视为毒犯，一旦被定罪，为唯一绞刑处死。

但位于布特拉加亚（Putrajaya）的最高终审法院马来西亚联邦法院（Federal Court）推翻死刑判决，改判她无罪释放。

艾克斯波斯托是4个小孩的母亲，她辩称不知背包夹层藏有冰毒。她是为了会见自称是美国大兵的网友「史密斯上尉」（Captain Daniel Smith），前往中国上海，但未能见到对方，又有一名陌生人要她带一只背包前往墨尔本。

她在吉隆坡转机时误闯入境大厅，将背包交给海关检查时，被查出藏有毒品。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP