美法官裁定 白宫幕僚须赴国会弹劾听证

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（法新社华盛顿25日电） 美国华盛顿地区法院法官今天裁定，前白宫法律顾问麦甘必须赴国会接受总统川普弹劾调查的听证传唤，且判决扩及川普所有前任与现任幕僚。

美国联邦众议院司法委员会就川普是否妨碍司法，阻碍特别检察官穆勒（Robert Mueller）调查俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统大选，今年5月召开听证会传唤去年10月已离职的麦甘（Don McGahn）。但麦甘当时以享有豁免权为由缺席听证。

然而，美国哥伦比亚特区联邦地区法院法官杰克森（Ketanji Brown Jackson）今天裁定，白宫高阶官员不能基于和总统关系密切，而宣称完全豁免于国会的传唤要求。

杰克森的判决书写道：「总统不是帝王。任何人都不可凌驾于法律之上，即使行政部门最高主管亦然。」

杰克森表示，国会有权传唤任何总统幕僚，无论幕僚涉入的是国内政策或敏感的国安事务。「这个法律不仅适用于麦甘，也适用于其他现任与前任白宫高阶官员。」

杰克森的判决，可能使得联邦众议院情报委员会能够强制3位美国高层官员在另一宗弹劾案调查作证，这3人分别是前国家安全顾问波顿（John Bolton）、白宫幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）及国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）。

川普疑似向乌克兰施压，要求对方提供美国国内政治帮助，众院情报委员会正试图搜集充分证据对川普提出弹劾。

川普疑似要求乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）对民主党政敌展开调查，并以举行一场高调的峰会和提供乌克兰亟需的军事援助作为交换。波顿、穆瓦尼和蓬佩奥据信全都直接知情。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2019 AFP