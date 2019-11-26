阿根廷启聪学校性侵案 两神父判刑逾40年

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（法新社阿根廷曼多萨25日电） 阿根廷的法院今天依性侵害罪判处两名罗马天主教神父40多年徒刑，他们在西部曼多萨省（Mendoza）启聪学校的恶行包括强暴失聪学童。

阿根廷神父科巴柯（Horacio Corbacho）遭判45年有期徒刑；义大利神父科拉迪（Nicola Corradi）判42 年，他们2004到2016年在为有听觉障碍和失聪儿童设立的安东尼奥普罗佛洛学校（Antonio Provolo Institute）对20多名学童伸出狼爪。

校工葛梅兹（Armando Gomez）也依性侵害判刑18年。

受害者包括4岁到17岁儿童和青少年。这所学校牵涉多起案件有待审理，这场审判是其中之一，撼动了教宗方济各（Pope Francis）祖国整个天主教会。

59岁的科巴柯和83岁的科拉迪在3年前依儿童性侵害指控被捕后，遭到预防性羁押。除了校工外，学校其他数名职员也在2016年性侵害指控首度曝光后遭到羁押。这所位于布宜诺斯艾利斯西方约1000公里的学校已经关闭。

其中一名职员是42岁的日本修女小坂久美子（Kosaka Kumiko，译音），她向警方自首后遭到逮捕，被控与两名神父共谋。

这场审讯于8月5日展开，在闭门聆讯期间听取来自学校13名受害者的证词。

另外两起牵涉这所学校的案件中，还有14名被告面临审判。

受害者之一、现年18岁的毕亚隆加（Ezequiel Villalonga）在审讯开始时告诉法新社：「那里的生活非常糟。」

「我们什么都没学到，没有任何交流沟通。我们当时不懂手语，不知道自己在写什么，我们问其他同学，大家也什么都不懂。」

© 2019 AFP