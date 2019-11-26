零下3度有她真好 暖心狗狗的体温救了5小猫

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（法新社渥太华25日电） 在加拿大摄氏零下3度的寒冬中，一只两岁混种母狗蜷缩路旁，体温护住一窝子小猫。

收容中心取名为「宁静」（Serenity）的这只两岁母狗，一周前在安大略省沙塔（Chatham）附近乡间被好心人救起。

「宠物与野生动物救援」（Pet and Wildlife Rescue）组织发言人阿姆斯壮（Myriam Armstrong）告诉法新社，路过的人停下来想救「宁静」时，赫然发现还有5只小黑猫「依偎在她身旁」。

两种平常井水不犯河水的动物竟然凑到了一块儿，好心人见状只能一并救起，把患难见真情的它们同时送到「宠物与野生救援」组织接受照顾。

阿姆斯壮表示：「要不是有这狗帮忙，小猫没办法活过加拿大的凛冽寒冬。」

目前不清楚「宁静」为何会和这些现在才5周大的小猫在一起，也不清楚她是怎么和它们凑在一块儿的，但阿姆斯壮说，它们被救到收容所后关系一样亲密。

现在原本是流浪狗的「宁静」需要个家，很多人建议，如果可能的话，帮它们找个共同的家；但阿姆斯壮说，它们会分别被领养。

「宁静」割除卵巢后下周就会有主人领走，但小猫儿们还得再吃胖些，完成跳蚤与寄生虫治疗后，再等几周才会被领养。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP