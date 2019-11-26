驱逐人权观察工作人员 以色列挨批箝制异议

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（法新社特拉维夫25日电） 以色列当局在一场冗长诉讼战后，今天把国际人权组织「人权观察」工作人员夏奇尔驱逐出境，引发外界批评以色列当局试图压制异议。

美国籍的夏奇尔（Omar Shakir）担任人权观察（Human Rights Watch）的以色列暨巴勒斯坦领土主任。以色列当局指控夏奇尔支持杯葛以色列的「抵制、撤资和制裁运动」（Boycott, Divestment and Sanctions），但夏奇尔否认。

35岁的夏奇尔今天下午抵达特拉维夫（Tel Aviv）附近的班古里昂机场（Ben Gurion Airport），现场聚集大约20名支持者向他致意。

夏奇尔在机场表示：「（当局）因为我倡议人权的缘故，两年半来设法驱逐我，力图让人权观察噤声的行动，于今天告终…我希望未来某天你们能在这里欢迎我，到时日子会更光明，以色列与巴勒斯坦所有人的人权都能受到尊重。」

夏奇尔今天傍晚搭机离境。

以色列表示，夏奇尔遭驱逐出境，是当局依2017年法律执行驱逐的首例，当年通过的法律允许政府驱逐支持抵制运动的外籍人士。

夏奇尔为对抗以色列政府的驱逐令，曾进行冗长诉讼战，但以色列最高法院本月稍早裁决支持政府决定。

欧盟、联合国与其他国家之前相继呼吁以色列改弦易辙，联合国还警告，在以色列与巴勒斯坦领土，「人权捍卫者的活动空间持续缩小」。

但作为以色列最紧密盟友的美国仅表示，美国支持全球各地表达意见的自由。

人权观察表示，夏奇尔虽遭驱逐出境，仍将维持现职，改赴以色列邻国约旦工作。人权观察还指出，以色列是首个驱逐他们工作人员的民主国家。

「抵制、撤资和制裁运动」为抗议以色列对待巴勒斯坦的方式，要求广泛抵制以色列。以色列认为这项杯葛运动构成战略威胁，并指控它是反犹太主义。运动人士对此强烈否认。

© 2019 AFP