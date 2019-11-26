Fed主席称货币政策正确：经济的玻璃杯远不止半满

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（法新社华盛顿25日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天表示，美国将继续维持对劳工有利的货币政策，通货膨胀也会缩减到官员想看到的数字。

鲍尔此言凸显联准会今年3度降息后，接下来几个月或会按兵不动。

鲍尔在罗德岛州（Rhode Island）对大普罗登斯市商会（Greater Providence Chamber of Commerce）演说表示：「货币政策现处于有利位置，可支持强健的劳动市场，使通膨坚定地重回2%的相称目标。」

鲍尔回顾这一年发展时表示，虽然目前看来前景稳健，但2019年发生过若干让人担忧的事。

全球成长趋缓与总统川普的贸易战都冲击到美国出口，削弱制造部门之余，也让企业信心大减，进而拉低投资。

此外，通膨低到让人担忧，更增美国落入日本式低成长循环的忧虑。若落入那种循环，可能得费一番功夫才能挣脱。

但鲍尔表示，强健的劳动市场和薪资增加支撑了家户开支与消费者信心，而这两者约占经济的7成。

鲍尔说：「值此经济长期扩张的时刻，我认为这玻璃杯远不止是半满。」他说，在对的政策协助之下，「我们还能再把杯子装满一些」。

联准会12月10至11日将召开今年最后一场政策会议，期货市场预期，明年2020年9月之前，联准会不会再降息。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP