伊朗当局镇压示威 人权观察批蓄意隐匿死亡人数

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（法新社贝鲁特27日电） 国际人权组织「人权观察」今天指控伊朗当局「蓄意隐匿」本月稍早在全国各地镇压示威时的死亡和被捕人数。按人权团体估计，抗议期间至少有140人被杀、多达7000人被逮捕。

伊朗各地15日爆发示威抗议，反对当局突然宣布调涨燃料价格多达200%。部分地区的示威转趋暴力，共有数十家银行、加油站和警局遭纵火。当局部署维安部队平息示威后，接连传出有人死亡和被捕的消息。

然而目前还不清楚镇压程度，主因当局在骚动期间封锁网路。各界认为，当局断网是为了防杜暴力影片四处流传。

人权观察（Human Rights Watch）表示，伊朗当局「蓄意隐匿大举镇压抗议者的规模」，他们呼吁当局「立即公布死亡、逮捕和羁押人数…并准许对滥权指控进行独立调查」。

人权观察中东区副主任裴基（Michael Page）谴责伊朗到目前为止仍「拒绝提供正确死亡人数，还用死亡威胁被羁押者」。

人权观察透过声明指出，据国际特赦组织（Amnesty International）等数个人权团体估计，至少有140人被杀、多达7000人被捕。但伊朗官员仅证实5人死亡，至今也只宣布逮捕了大约500人，其中约180人是「带头者」。

裴基表示：「让家属对亲人的命运一无所知，同时又强化塑造恐惧和严惩氛围，政府故意以此策略箝制异议。」

网路追踪组织NetBlocks指出，近几天除了行动电话网路，伊朗全国多数地区的网路连线已恢复运作。

© 2019 AFP