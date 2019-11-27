再教育营文件外泄 福斯新疆设厂受议论

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（法新社法兰克福26日电） 一批外泄文件揭露中国政府是如何管理新疆上百万被关押在再教育营的维吾尔族人和其他穆斯林后，福斯汽车集团今天捍卫在新疆设厂的作法。

福斯汽车集团（Volkswagen AG）在声明中说，公司「知道新疆地区的状况」，正密切监控情势发展。

福斯表示，之所以会在2013年决定在新疆首府乌鲁木齐设厂，「纯粹是基于经济考量」，看好当地经济成长潜力。

福斯与中国合资企业上海汽车集团合建的汽车制造厂雇用了650名员工，其中1/4是少数民族。

福斯在声明中说：「乌鲁木齐车厂的所有员工都与上汽福斯签了合约。」

由国际调查记者联盟（Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）取得、全球17个媒体平台24日公布的文件，揭露新疆再教育营严格的管理方式，从剪头发的频率到门何时要锁，大小事都有规定。

这次爆料直接打脸北京当局长久以来的说词，即新疆再教育营是自愿性职业培训中心，以学习中文和职业技能来消除极端主义。

而最新文件曝光，让德国「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）质疑福斯，指控这家汽车巨擘对于当地有大批人员遭关押「视而不见」。

福斯执行长迪斯（Herbert Diess）4月因向英国广播公司（BBC）表示，对媒体所报的新疆再教育营内幕「一无所知」，让这家车厂饱受抨击。

福斯今天表示，希望能透过在新疆的活动，对新疆地区的发展所有贡献。福斯说：「藉由提供就业机会，我们希望能协助改善乌鲁木齐民众的社会环境。」

新疆车厂每年生产约5万辆福斯Santana轿车，是福斯在全球规模最小的车厂之一。

© 2019 AFP